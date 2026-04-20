「仕事そのものには全くやりがいがなく、唯一のモチベーションは趣味の『推し活』費用を稼ぐことだけ」

「『推しのため』と嫌いな仕事も耐えているけれど、本音を言えばもう少し楽しく働きたい……」

世の中に溢れる「仕事に情熱を」「やりがいを持とう」というメッセージに触れるたび、今の自分に引け目を感じてしまう。そんな、趣味に全力投球しながらも仕事との距離感に悩む28歳女性から寄せられた、現代的な「働く意味」への相談です。

※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。

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相談内容 28歳／女性

仕事そのものには全くやりがいがなく、唯一のモチベーションは趣味の「推し活」に使う費用を稼ぐことです。仕事中に「この業務は推しのため」と唱えていますが、できれば楽しく仕事がしたいです。やりがいを見つけるために転職しようかと考えたこともありましたが、特にやりたいこともなく転職活動の気力が湧きませんでした。この状況をよくするためにはどうしたらいいですか。

仕事にやりがいを求めすぎないほうがいい

まずお伝えしたいのは、「仕事にやりがいを持たなければならない」という思い込みを一度手放してみませんか、ということです。坂井さんは、今の状況を肯定的に捉えています。

仕事以外にこれほど熱中できる「推し」がいること自体が、実はとても素敵なことです 。

世の中には「情熱を持って働くべき」というメッセージが溢れていますが、それはある種の呪いのようなものだと指摘します。仕事に人生のすべてを捧げる必要はありません。やりがいを求めすぎないほうが、人生を包括的に見たときにはむしろバランスがよい場合もあります 。

「楽しさ」をゲーム感覚で取り入れてみる

それでも「できれば楽しく仕事がしたい」と願うのは、とても人間らしい欲求です、と坂井さん。

仕事そのものにやりがいが見出せないときは、動機を少しずらして「ゲーム感覚」を取り入れてみるのがおすすめです。

人間の動機には、作業自体の面白さである「楽しさ」以外にも、誰かの役に立つ「目的」や、自分の生活に繋がる「可能性」といった軸が存在します 。

「推し活」という目的はすでに明確なので、次は日々の業務の中に小さな「目的」を見つけることを坂井さんは提案します。「こう工夫したら同僚やお客さんが喜んでくれるかな？」と実験し、実際に喜んでもらえたら「攻略成功」と捉える。そんなシミュレーションゲームのような感覚で向き合うのです 。

坂井さん自身も、メディアに出る際は「こうやったらうまくいくかな？」という実験や遊びのような感覚で取り組んでいると語ります 。「やりがい」という重い言葉で構えるのをやめるだけで、仕事の肌触りは少しずつ変わっていくはずです。

まとめ

✅仕事に過度なやりがいを求める呪いから自分を解放する

✅作業そのものの楽しさに固執せず、誰かを喜ばせる工夫を「ゲーム感覚」で楽しんでみる

✅「全くやりがいがない」と言いながらも「楽しく働きたい」と願う、その人間味も大切にする

坂井さんは最後に、推し活に全力になれる今の生活を大切にしながら、職場では「感じよく、ほどよく」貢献していれば十分合格点だ、とエールを送りました 。

プロフィール 坂井風太 早稲田大学法学部卒業後、2015年DeNAに新卒入社。旅行事業部（現エアトリ）に配属後、ゲーム事業部、小説投稿サービス「エブリスタ」に異動。2020年にエブリスタ代表取締役社長に就任。M＆Aや経営改革などを行うと同時に、DeNAの人材育成責任者として人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとデライト・ベンチャーズ（Delight Ventures）から出資を受け、株式会社Momentorを設立。組織効力感や心理学をもとにした人材育成と組織基盤構築の支援を行っている。 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太