○カブス2x−1メッツ●＜現地時間4月19日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスがニューヨーク・メッツとの本拠地3連戦をスイープ。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場したが、4打数無安打、2三振に終わった。試合は0対1と拮抗した展開で9回裏に入り、メッツの守護神ウィリアムズから先頭打者イアン・ハップが左前安打で出塁。鈴木が空振り三振に倒れて一死となるも、代打マイケル・コンフォートが右翼