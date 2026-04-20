iPhone 17eを発売日に購入した。5年弱使い続けたiPhone 12 miniは、バッテリーの減りが早くなり、バイクのナビで使っていると充電の不安があった。ストレージ容量が逼迫し、iOSアップデートのために、何かしらのデータを消す有様。観念して、iPhone 17eに買い換えた。3Gガラケーをギリギリまで使っていた筆者にとっては、初めてのスマホ新調。ちょっとワクワクしながらiPhone 17eとの生活をはじめた