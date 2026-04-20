『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。4月に入社してきた新入社員が今日から部に配属されたのだが…。「かかってる新入社員を見守るヤギさん」課長のヤギさんの苦悩は、来週も続く！⇒前回を読む『『課長のヤギさん』】「何気ない一言で報われることもある」出張から戻った