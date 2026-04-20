スペースXの上場が間近に迫る現在、米国と中国を筆頭に、世界の主要国の間でロケット打ち上げ競争が激化している。イーロン・マスク氏率いる米スペースXは、今のところ赤字が続いているものの、ロケットの打ち上げペースは加速している。すでに同社は上場申請の手続きを進めていると報じられており、今年6月に上場するとの見方は強い。世界全体では、様々な用途のロケットが大幅に不足している。その背景には、いくつかの要因があ