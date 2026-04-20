恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン5にも出演した“陸上界のカリナ”ことキム・ミンジが、銅メダルを獲得した。最近、全羅南道（チョルラナムド）求礼（クレ）郡の求礼公設運動場で開催された「第65回全羅南道体育大会」の陸上女子一般部200m決勝にて、キム・ミンジは27秒51で3位を記録し、銅メダルを手にした。【写真】キム・ミンジ、食い込みランニングウェア2025年まで京畿道（キョンギド）華城（ファソン）特例市所