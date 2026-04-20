19日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、広島のルーキー・平川蓮に注目が集まった。平川は「一番・右翼」で先発出場し、守備中に右肩を負傷した3月31日以来の一軍復帰を果たした。先頭打者として迎えた第一打席では初球を捉え、左前安打に。さらに第3打席でも安打を放ち、いきなりマルチ安打の活躍を見せた。この日のパフォーマンスについて、笘篠賢治氏は「ケガで離脱して悔しい思いもあったでしょうが、復帰直