◇セ・リーグヤクルト3―1巨人（2026年4月19日神宮）ヤクルトの守護神・キハダが2四球を与えながら3三振を奪って9回を締め、初登板から8試合連続セーブのプロ野球記録を樹立した。「日本でプレーすることも想像していなかった中で、こういう記録ができて凄く幸せ」。この日も21球中19球が直球で、無失点も継続。池山監督は「信頼して出している。記録をどんどん伸ばせるようにしっかり準備してもらいたい」と目を細め