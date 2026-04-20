◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）もう一踏ん張りが、できなかった。巨人の井上温大投手（２４）は、ベンチから出てくる内海投手コーチを視界に捉えると、唇をかんだ。５回、１死から連打と四球で満塁のピンチを招く。古賀を空振り三振に仕留めて意地は見せたが、そこで交代となった。「先発として、責任投球回の５回を投げきれず降板してしまったことが申し訳ないし悔しいです」。４回２／３を４安打３