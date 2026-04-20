◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）

もう一踏ん張りが、できなかった。巨人の井上温大投手（２４）は、ベンチから出てくる内海投手コーチを視界に捉えると、唇をかんだ。５回、１死から連打と四球で満塁のピンチを招く。古賀を空振り三振に仕留めて意地は見せたが、そこで交代となった。「先発として、責任投球回の５回を投げきれず降板してしまったことが申し訳ないし悔しいです」。４回２／３を４安打３失点（自責２）で、うつむきがちにマウンドを降りた。今季２敗目を喫し、ヤクルト戦は自身勝ちなしの５連敗となった。

調子は良かっただけに、悔いの残る１球だった。この日最速１５０キロを計測した直球、カットボール、カーブなどを駆使して７奪三振。的を絞らせず３回まで無安打に封じた。「投げていてもすごく感覚は良くて、自分の持っている球種を全部操れた」。だが、１点リードの４回、味方失策と不運な内野安打で一、二塁の危機を招くと、１死後にオスナに痛恨の３ランを浴びた。前日から名指しでマークしていた相手主砲。内角高めの１３８キロカットボールを左翼席中段に運ばれた。「ああいう展開ですし、本塁打もある打者。もう少し丁寧に、低めに投げきるべきだった」。対戦成績はこれで１３打数５安打になった。

１つのアウトを懸命に目指した。１２日の同戦（東京Ｄ）では、１点リードの５回２死二、三塁から投手強襲の当たりをグラブではじき、内野安打で追加点を献上。そこから決死の猛練習が始まった。練習では毎回、１人残ってコーチ陣とノック。この日の初回、先頭・長岡の投手強襲の当たりを落ち着いて処理するなど、投ゴロで２つのアウトを重ねた。努力は実った。

中継ぎ陣は無失点リレー。最後までベンチで応援し続けた。杉内投手チーフコーチも「球の勢いも前回より全然よかった。きょうの投球をしておけば、僕は勝てると思う」と評価し、次回登板を示唆した。勝利の女神は、貪欲に励む姿をきっと見てくれている。（北村 優衣）