「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）阪神が３試合連続の逆転勝ちで今季４度目の３連勝を飾った。中日相手の開幕６連勝は１リーグ時代を含めて球団史上初。同点の六回に近本光司外野手（３１）が勝ち越し適時打。佐藤輝明内野手（２７）が七回にバックスクリーンにダメ押しの５号ソロを放った。連投の湯浅が３勝目。先発の伊原は１回１／３を５安打４失点で緊急降板した。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇