◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５中日（１９日・甲子園）高橋宏の背信投球で、球団創設９０年に泥を塗る不名誉な記録をつくった。阪神戦開幕６連敗は球団史上初。「あれだけ点を取ってもらったのに申し訳ない」とエース右腕は２度のリードを守れず、６回途中６失点ＫＯで白星なしの３敗目。チームは３試合連続、今季９度目の逆転負けで借金が１１まで膨らんだ。開幕２０試合未満で首位と１０ゲーム差以上がつくのは球団では