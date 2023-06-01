任期満了に伴う伊那市長選挙は19日に投開票され、新人で前の市議会議員吉田浩之さんが初当選を果たしました。現職と新人2人による三つどもえの争いとなった伊那市長選は、新人で前の市議会議員吉田浩之さん63歳が1万3617票を獲得して初当選を果たしました。伊那市長選で初当選吉田浩之さん（63）「まだもっと皆さんの声を聞き、皆さんのお力をいただき、皆さんが住みやすい暮らしやすい伊那市にしていきたいと思います」最終投票