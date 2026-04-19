◇ドイツ2部プロイセン・ミュンスター1―4シャルケ（2026年4月19日ドイツ・ゲルゼンキルヘン）ドイツ2部プロイセン・ミュンスターのFW山田新が待望の新天地初ゴールを決めた。敵地のシャルケ戦に0―4の後半36分から出場。1分後の右クロスに頭を合わせ、ゴール左にねじ込む意地の一撃を決めた。試合はそのまま1―4で敗れたが、山田にとっては加入6戦目の1号弾。昨夏にJ1川崎フロンターレから加入したセルティック（ス