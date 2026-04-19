タレントの指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が１９日、横浜スタジアムで結成８周年ツアーのファイナル公演を迎えた。１８日からの２日間で計７万人を動員。自身史上最大規模となるハマスタで集大成を飾った。新曲「モラトリアム」「お姫様の作り方」を初披露したほか、最新曲「劇薬中毒」などダブルアンコールまで全３０曲をパフォーマンス。昨年大ヒットした「とくべチュ、して」ではリーダー山本杏奈が