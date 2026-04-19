韓国の7人組グループ・BTSが17、18日の2日間にわたり、東京ドームにて『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を開催。約7年ぶりとなる日本公演で、約11万人のファンの前で最新曲やヒット曲『Butter』、『Dynamite』などを披露しました。（レコード会社発表）■韓国アーティスト史上最大規模となるワールドツアー海外公演の幕開け2019年7月以来、約7年ぶりとなる完全体での日本公演を行ったBTS。本公演は、韓国・高陽公演を皮切り