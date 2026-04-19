松山競輪場のF1「スポニチ杯×ウィンチケット杯」が20日、開幕する。19日は前検が行われた。橋本優己（26＝岐阜）は前回の西武園記念で1、2、9、1着と活躍した。「4日間通して、いいレースはできたと思う。準決勝は相手が強かったし、行くだけになったけど、そこでも戦える力を付けていきたい」最近2年はG1出場から遠ざかっていたが、今年は出場に近いところまで盛り返してきた。「昨年、弟子を取って、（それによって）いい