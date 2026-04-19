お笑い芸人、じゅんいちダビッドソン（51）が19日、都内で映画「生きているんだ友達なんだ」の舞台あいさつに出席した。田舎町に暮らす山田優実（永瀬未留、26）は、働かない母親に代わって家計を支えるためパチンコ店で働きながら、不幸でも幸せでもない退屈な毎日を過ごしていた。ある日、友人の石井はるか（アサヌマ理紗、34）が「私たちは人生に問いかけられている」というメモを残して、突然姿を消してしまう。優実はその不思