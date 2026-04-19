お笑い芸人、じゅんいちダビッドソン（51）が19日、都内で映画「生きているんだ友達なんだ」の舞台あいさつに出席した。田舎町に暮らす山田優実（永瀬未留、26）は、働かない母親に代わって家計を支えるためパチンコ店で働きながら、不幸でも幸せでもない退屈な毎日を過ごしていた。ある日、友人の石井はるか（アサヌマ理紗、34）が「私たちは人生に問いかけられている」というメモを残して、突然姿を消してしまう。優実はその不思
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 女性車掌が寝坊 東北新幹線遅れ
- 2. 国立 ミセスの公演めぐり謝罪
- 3. 3日連続性被害の女子高生が逮捕
- 4. 男児遺体 親族から嫌われていた?
- 5. Temuが国際模倣対策連合に加盟
- 6. 黄砂 20日から日本列島に飛来か
- 7. 自転車追い越せず渋滞→疑問の声
- 8. 男児死亡「社員旅行」での目撃談
- 9. 欧州人は日本が嫌い? 発言が波紋
- 10. 綾瀬はるか結婚カウントダウンか
- 1. 女性車掌が寝坊 東北新幹線遅れ
- 2. 男児遺体 親族から嫌われていた?
- 3. 黄砂 20日から日本列島に飛来か
- 4. 2人強姦、全裸で逃走の海自隊員
- 5. 学校まで送った後殺害 父が供述
- 6. 犯罪組織 日本でゲーム会社設立
- 7. 東大卒も逮捕…裸で肛門チェック
- 8. 首相「もう辞めてもいい」発言か
- 9. 給食が「おかずと牛乳」のみに
- 10. 外国人が驚愕する日本の日常
- 1. 男児遺棄「父親に殴られていた」
- 2. 生まれ変わったら…妻の言葉に涙
- 3. 親頼れず 20代の生活保護が爆増
- 4. 「おかしい」父の遺言書に違和感
- 5. SNS騒然「ぽたぽた焼」に異変
- 6. 消費減税、与野党公約から後退
- 7. 日本代表の選手 11歳で性加害か
- 8. 男児事件 着目すべきは家庭環境
- 9. 出勤停止の社員に給与支払い命令
- 10. 女性の足にギュッ 住宅街にサル
- 1. 犬250匹「多頭飼育」衝撃写真 英
- 2. イラン 海峡「再封鎖」を通達か
- 3. レバノンでフランス兵士が死亡か
- 4. 睡眠時の寝間着「裸」が最適か
- 5. 砂上の楼閣だ ドバイ投資ヤバい
- 6. ホルムズ海峡を再封鎖すると発表
- 7. タイタニックの救命胴衣 1億円超
- 8. ホルムズ海峡 多国籍部隊結成へ
- 9. 元兵士がキーウで銃撃 人質殺害
- 10. 「悪臭がする」車に少女の遺体
- 1. 自転車追い越せず渋滞→疑問の声
- 2. 「いつの間にか富裕層」の正体
- 3. 4店舗だけ営業 巨大施設が廃墟化
- 4. ファミペイ起動で全面…波紋呼ぶ
- 5. 天皇家と秋篠宮家に圧倒的な差か
- 6. イオンシネマ 鑑賞料金値上げへ
- 7. 「マッサージ業」の倒産が増勢
- 8. 「和食は健康食」は大間違いか
- 9. 買えた! 不審者パーカー大バズり
- 10. サザエさん豪邸に 国の冷酷現実
- 1. Temuが国際模倣対策連合に加盟
- 2. 【便利さ想像の斜め上】スイングプラグを搭載した「Anker Nano Charger」をレビュー。これりゃ便利ですね。画像もかわいいです。
- 3. 楽天モバイルへ乗り換え 失敗談
- 4. Androidスマホ 最も売れた機種
- 5. 戻るボタンの乗っ取り 違反に
- 6. キノコは菌糸通して会話している
- 7. 40%ポイント還元 UGREEN充電器
- 8. カシオ 2026年4月発売のG-SHOCKを実機写真で！
- 9. デジカメアイテム丼：360°カメラを「コンパクトデジカメのように」使うには？ ありそうでなかったInsta360の「X5 撮影グリップ」
- 10. 「AIを使えばアプリが作れる」ってホント？文系が10ヶ月やってみた
- 11. 2026年3月に売れたスマホTOP10
- 12. アパレルからAIインフラへ！スターシーズ、“エネルギー×データ”で挑む売上631億円への戦略
- 13. 「Nothing Phone (4a) Pro」クイックフォトレビュー
- 14. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 15. 無料でデータベースで動くアプリを自作できる「NocoDB」、Airtableの代替になりオープンソースでセルフホスト可能、カンバン・カレンダー・ギャラリー・表・フォームなどの見た目で操作可能
- 16. ソフトバンク、Y!mobile向けスマホ「moto g66y 5G」にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
- 17. シガーソケットに挿すだけ。車に乗る人は全員使ったほうがいい、スマートタグ機能付きのカーチャージャー
- 18. Win10アプデ 苦情で配信一時停止
- 19. 160万円するライトセーバーを生み出す「ヨーダ」と呼ばれる男
- 20. “不死を目指す起業家”が敢行、マジックマッシュルームのトリップ・ライブストリーミング
- 1. バット直撃の審判が緊急手術
- 2. 久保建英 日本人初タイトル獲得
- 3. 福原愛さん出産「母子とも健康」
- 4. 田中碧 リーズと新天地の行方
- 5. ドジャースわずか2球で2点先制
- 6. りくりゅう引退「将来」に反響
- 7. 大谷翔平が敵地ファンに神対応
- 8. NPB通達 全球場でヘルメット着用
- 9. りくりゅう引退…ウルトラCは?
- 10. 今井達也 早くもホームシック?
- 1. 国立 ミセスの公演めぐり謝罪
- 2. 3日連続性被害の女子高生が逮捕
- 3. 男児死亡「社員旅行」での目撃談
- 4. 欧州人は日本が嫌い? 発言が波紋
- 5. 綾瀬はるか結婚カウントダウンか
- 6. 教員と同性婚 芸能界引退を発表
- 7. 関本賢太郎氏 活動自粛を発表
- 8. 福原愛さんが第3子出産を報告
- 9. 山之内すず 中学時代の極貧告白
- 10. 距離感に変化? 春の園遊会で目撃
- 1. 嵐終了後は俳優として一層活躍か
- 2. 「年下の身体に堕ちた妻」現場
- 3. ミスド新商品「冷やし麺」を絶賛
- 4. 13歳が10人のおじさんに…回想
- 5. 肌に正直に ベースメイク新開発
- 6. エライザ出演 チャコット新CM
- 7. 新たな冒険がさらに進化！美しさと滑らかさがアップした【任天堂】「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」がAmazonで登場中！今すぐゲットしよう！
- 8. ユニクロ おすすめのリネン混服
- 9. 離婚直前 妻が不倫夫を義実家に
- 10. 女将が50歳で「司法試験合格」