グラビアアイドル宇佐美彩乃（29）が19日、インスタグラムを更新。ハイレグショットを公開した。「おはようさみ！後ろと前」とつづり、背中が大胆に開いた、ハイレグ競泳水着姿のプールサイドショットを公開した。この投稿に「美しすぎる」「スタイル抜群」「ステキなんだよーーッ」「見惚れてしまう」「かわいいね」などのコメントが寄せられている。