NNNと読売新聞が行った世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は先月の調査から5ポイント下がって66％でした。世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、先月の調査から5ポイント下がって66％でしたが、政権発足からまもなく半年となる中、依然として高い水準を維持しています。一方、「支持しない」と答えた人は24％でした。イラン情勢をめぐる、高市首相の外交について、「評価する」は54％、「評価しない