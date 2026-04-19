NNNと読売新聞が行った世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は先月の調査から5ポイント下がって66％でした。

世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、先月の調査から5ポイント下がって66％でしたが、政権発足からまもなく半年となる中、依然として高い水準を維持しています。

一方、「支持しない」と答えた人は24％でした。

イラン情勢をめぐる、高市首相の外交について、「評価する」は54％、「評価しない」は29％でした。

イラン情勢を受けて、節約や節電をする必要があると思うかについては、「必要があると思う」が72％で、「必要があると思わない」を大きく上回りました。

また、政府が、国や石油会社などが備蓄する石油の放出や、中東地域以外からの原油の調達を進めていることについては、「評価する」が87％でした。

高市首相が今月開かれた自民党大会の演説で、来年の党大会までに憲法改正の発議のめどを立てたい、という考えを示したことについては、「評価する」が60％、「評価しない」の29％を大きく上回りました。

ミサイルや護衛艦などの「武器」について、政府が現在の方針を見直し、輸出を原則可能にすることについては、「反対」が49％と「賛成」の40％を上回りました。

政党支持率は、自民党が38％、連立を組む日本維新の会は2％でした。中道改革連合は3％、参政党は6％、国民民主党は3％、チームみらいは2％でした。

■NNN・読売新聞緊急世論調査4月17日から19日 全国有権者に電話調査固定電話417人 回答率57％携帯電話625人 回答率29％合計1042人が回答