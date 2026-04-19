新生活が本格化するこの時期は、身の回りのアイテムをアップデートしたくなるタイミング。日常をより快適に、そしてちょっと楽しくしてくれる最新ギアが続々と登場しています。安全性と利便性を兼ね備えたモバイルバッテリーから、キャンプ欲を刺激する新作テント、本格コーヒーを楽しめるグラインダーなど。今チェックしておきたい注目の新製品をGoodsPress Web編集部が5つ厳選してご紹介します! 1. 発熱を抑えて安心!コンパ