【今週の注目アイテム5選】最新半固体モバイルバッテリーに“間違いを正しい”にした突っ張り棒

新生活が本格化するこの時期は、身の回りのアイテムをアップデートしたくなるタイミング。日常をより快適に、そしてちょっと楽しくしてくれる最新ギアが続々と登場しています。

安全性と利便性を兼ね備えたモバイルバッテリーから、キャンプ欲を刺激する新作テント、本格コーヒーを楽しめるグラインダーなど。今チェックしておきたい注目の新製品をGoodsPress Web編集部が5つ厳選してご紹介します!

1. 発熱を抑えて安心!コンパクト×高機能なモバイルバッテリー

CIOのモバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」は、安全性の高い半固体バッテリーを採用した注目モデルです。コンパクトながら5000mAhの容量を備え、有線・ワイヤレスの両方で充電が可能です。MagSafe対応で装着性にも優れ、最大20Wの有線充電や最大25Wのワイヤレス充電に対応しています。

さらに、完全パススルー充電や複数デバイス同時充電にも対応し、利便性も良好。温度制御機能や複数の充電モードを搭載し、発熱を抑えながら安全に使用できます。日常使いに適した高機能モデルです。

>> 発熱を抑えて安全充電。CIO発の半固体系モバイルバッテリーはケーブル付きで至れり尽くせり

2. キャンパー心を揺さぶるサバティカル新作4モデル

アウトドアブランドSABBATICALの新作テント4モデルは、強度・軽さ・扱いやすさのバランスを追求し、キャンパー心を揺さぶる仕上がりです。ミドルサイズの「スイッチバック」は広い居住性と設営の簡単さを両立し、4人用インナー付きで快適に過ごせます。小型の「ディークレスト」はソロやデュオ向けで、拡張性の高い前室が魅力です。

さらに軽量で悪天候に強いダブルウォール構造の「リネル1」と、居住性を高めた「リネル2」も展開。用途やスタイルに応じて選べるラインナップがそろい、テント選びの楽しさと悩ましさを一層深める新作となっています。

>> テント選びってなんで終わらない？ サバティカル2026年新作のスペックが本気すぎてまた沼に沈みそうな話

3. キッチンが“バリスタ空間”に変わるコーヒーグラインダー

ドイツのコーヒーグラインダーブランドMahlkonigは、世界大会World Barista Championshipで公式採用されるなど、プロに支持される存在です。代表機「EK43」は粒度をあえて均一にしすぎないことで抽出効率を高める独自性で評価されています。

そんな同社から家庭向けモデル「X64 SD」が登場。無段階の挽き目調整でエスプレッソから粗挽きまで対応し、コンパクト設計ながら多用途に使えます。さらにエアダスターなど付属品も充実し、手入れのしやすさも魅力。価格は高めながら、本格的なコーヒー体験を自宅で楽しめる一台です。

>> プロ御用達コーヒーグラインダー「Mahlkonig」から家庭向けモデルが登場

4. もう落ちない？ ワンステップ固定の新感覚つっぱり棒

突っ張り棒は、正しく取り付けないと時間の経過や重みで落ちてしまうことがあります。従来は設置位置で伸ばすのではなく、あらかじめ長めにして押し込む方法が正しい取り付け方法でした。そんな中、平安伸銅工業から新製品「つっぱり棒 極ピタ」が登場しました。

本製品は特許取得の「極ピタLOCK」により、位置を決めて回すだけで簡単に固定できます。圧着力と摩擦力を高めた構造で、従来の約2倍の耐荷重を実現し、最大20kgまで対応。見た目もスリムで使いやすく、用途や設置場所に応じた4種類が用意されています。新生活にも便利なアイテムです。

>> 「突っ張り棒」回して固定は間違いって知ってた？ でも、もう間違いじゃなくなるようです

5. その清潔感、大丈夫？ 初夏に差がつく香りケア

春から初夏へと移り変わり、汗ばむ季節になると気になるのがニオイや清潔感です。どれだけおしゃれをしても、清潔感が欠けると印象は大きく損なわれてしまいます。しかし、毎日のケアは面倒なうえ、商品数が多く選びに迷う人も少なくありません。

そこで注目したいのが、ジョー マローン ロンドンのメンズグルーミングコレクション。ウッディでスパイシーな香りを特徴に、シェービングクリームやアフターシェーブローション、ボディウォッシュ、コロンなど幅広いアイテムを展開。さらにカーディフューザーなども揃い、自身だけでなく空間全体の印象を高めてくれます。暑い季節に向けて、手軽に好印象を演出できるラインナップです。

>> 気温が上がってくる今の季節、清潔感＆香り対策は万全？ ジョーマローンロンドンの新作で男を磨こう

＜文／GoodsPress Web編集部＞

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