【漫画】本編を読む※この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。ある日突然、学校に行けなくなった小学3年生の勇。理由がわからず数ヶ月経った頃、おぞましい事件に巻き込まれていたことが判明し――。漫画『性被害のせいで、息子が不登校になりました』（あらいぴろよ：著、斉藤章佳：監修、飛田桂：取材協力/KADOKAWA）は、息子の性被害を知った家族が、周りの支援を受けながら事件と向き合おう