小3男児が性被害を打ち明けられず、不登校に… 「包括的性教育」が子どもに与える影響とは【監修者インタビュー】
【漫画】本編を読む
※この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
ある日突然、学校に行けなくなった小学3年生の勇。理由がわからず数ヶ月経った頃、おぞましい事件に巻き込まれていたことが判明し――。
漫画『性被害のせいで、息子が不登校になりました』（あらいぴろよ：著、斉藤章佳：監修、飛田桂：取材協力/KADOKAWA）は、息子の性被害を知った家族が、周りの支援を受けながら事件と向き合おうとする。けれども、自分を責める勇の具合はますます悪くなり、明るかった家族は崩壊に向かい……。
――本作で勇は性被害にあいましたが、なかなか家族に打ち明けられずにいました。早くに性教育を受けていたら、結果は違っていたかもしれません。
斉藤章佳さん（以下、斉藤）：そうですね。世界標準の性教育である「包括的性教育」が役に立った事例もあります。ある女の子が幼稚園で、同じ年長の男児から性加害を受けたんです。その子は日頃からお母さんとプライベートゾーンのことや身体の権利、つまり自分の身体は自分のものだっていう認識や性的自己決定権について学んでいたので、自分がされたことをすぐにお母さんに伝えられたんです。性被害って、被害者は何ひとつ悪くない。教育を受けて正確な知識があれば、自分が悪くて被害にあったのではないことを理解し、大人に助けを求めることができるはずです。
――本作も、性加害の実態を伝えるなど、性教育の一端となりそうな漫画です。
斉藤：そうですね。加害者はある段階まで性的意図を隠しながら子どもに接近するので、たとえば相手が教員だったりすると、それが教育なのか、子どもを手なずけるための性的グルーミングなのか、見分けがつきません。優位な立場を利用してアプローチしてくる性加害者多いので、漫画で学ぶのがいちばんわかりやすいです。特にこの漫画は、男の子の性被害を扱う希少性の高い作品なので、もっと多くの人に知られてほしいと思います。
――男の子を含め、性被害がなくなることを願っています。
斉藤：私の著書でも、10代が性を学ぶための書籍『10代のための「性と加害」を学ぶ本: 暴力の「入口」「根っこ」「しくみ」を知る包括的性教育マンガ』（時事通信出版局）がありますので、ぜひ読んでみてください。クリニックで行う10代向けの性教育プログラムを漫画にしたもので、性暴力の入り口や仕組みなどを学べます。繰り返しになりますが、性暴力では被害者に一切責任がないので、もっと相談しやすい場所や受け皿がたくさんあるといいなと思います。
取材・文＝吉田あき
斉藤章佳：
1979年生まれ。大学卒業後、国内最大規模といわれる依存症施設「榎本クリニック」にソーシャルワーカーとして勤務。現在、西川口榎本クリニックの副院長。25年にわたり、アルコール依存症、ギャンブル、薬物、摂食障害、性犯罪、児童虐待、DV、クレプトマニアなどさまざまなアディクション（依存症）問題に携わる。専門は加害者臨床で、3500人以上の性犯罪者の再犯防止プログラムに携わる。著書に『「小児性愛」という病−それは、愛ではない』（ブックマン社）、『子どもへの性加害−性的グルーミングとは何か』（幻冬舎新書）、『夫が痴漢で逮捕されました−性犯罪と「加害者家族」』（朝日新書）、最新刊に『10代のための「性と加害」を学ぶ本: 暴力の「入口」「根っこ」「しくみ」を知る包括的性教育マンガ』（時事通信出版局）などがある。