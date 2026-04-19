◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）ヤクルトの新守護神、ホセ・キハダ投手（３０）がプロ野球新記録となる初登板から８試合連続セーブを挙げた。２点リードの９回に登板し、試合を締めた。初登板から８試合連続セーブは２２年の大勢（巨人）を超えてプロ野球新記録となった。チームは巨人に連勝して首位キープ。巨人相手の開幕２カード連続勝ち越しは２０１２年以来１４年ぶりとなった。プロ初先発の