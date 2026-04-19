女性の健康を啓発する「ピンクリボンよこはま」の発足記念講演会＝１９日、横浜市開港記念会館乳がんなど女性の健康に関する情報や検診の大切さを発信する一般社団法人「ピンクリボンよこはま」の発足記念講演会が１９日、横浜市中区の市開港記念会館であった。自身も乳がんを患った代表理事が団体発足の経緯を語ったほか、専門医が乳がん治療を解説し、出席した約１００人が耳を傾けた。同団体の溝呂木亜矢子代表理事は５年前