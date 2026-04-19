◆ベルギーリーグ▽プレーオフ１第３節ヘント―シントトロイデン（１９日）ベルギー１部シントトロイデンがプレーオフ１の第３節でヘントと対戦する。プレーオフ１は上位６クラブによるホーム＆アウェー総当たりで、ここまで３位のシントトロイデンは２連敗中。首位サンジロワーズとの勝ち点差は「１０」に広がっており、夢のリーグ優勝＆欧州ＣＬ出場に向けて負けられない戦いとなる。この日は経営権を持つＤＭＭとシン