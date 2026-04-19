【漫画】本編を読む自身も息子2人を育てるはみだしみゆきさんの育児漫画『屋台ヤケミルク』は、屋台に集う赤ちゃんを通して「育児あるある」をユーモラスに描く作品だ。母乳派か、粉ミルク派か、それとも混合派か……。そんな派閥が赤ちゃんにもあるのではと思わせるエピソードには、彼らの並々ならぬこだわりが描かれている。この日「屋台ヤケミルク」を訪れたのは、自称「おっぱい大好きマン」のハヤト。試しにミルクを頼ん