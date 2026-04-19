7人組アイドルグループCANDY TUNEが19日、横浜市で開催された「JJ50th Anniversary Fest2026」でパフォーマンスを行った。25年のNHK紅白歌合戦でも歌った「倍倍FIGHT！」などを披露し、会場を沸かせた。芸能事務所アソビシステムのアイドルプロジェクト発のグループで、ほかにSWEET STEADY、CUTIE STREETも出演した。