高校野球の春季千葉県大会は19日、2回戦16試合が行われた。今春センバツ出場の専大松戸は9―2で千葉経大付に8回コールド勝ち。昨夏の甲子園出場校・市船橋は4―3で千葉北に9回サヨナラ勝利。市船橋は2戦連続のサヨナラ勝利となった。拓大紅陵は6―2で木更津総合に勝利。中央学院は7―0の7回コールドで習志野を下した。昨夏の千葉大会準優勝の八千代松陰は3―1で日体大柏に勝利した。木更津総合、習志野らは夏の千葉大会