◇JABA日立市長杯選抜野球大会準決勝東芝4―1SUBARU（2026年4月19日日立製作所野球場）元西武、ヤクルトで今季から古巣・東芝に復帰した宮川哲投手（30）が見事な投球で試合を締めくくった。4―1の9回から、今大会2試合目の登板。右飛、右飛、投ゴロで3者凡退に封じた。「（7日のSUBARUとのオープン戦で）力んで3点取られたので、今日は真っすぐで行きたいな、と。しっかり準備してきたので、良い状態をそのまま出せたと