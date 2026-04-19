歌手の石川ひとみ（66）が19日、大ヒットしたシングル「まちぶせ」のリリースから45周年を記念したコンサートを都内で開いた。1978年に歌手デビュー。81年に、シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が荒井由実名義で作詞・作曲した楽曲「まちぶせ」が大ヒットし、同年大みそかの「NKH紅白歌合戦」に初出場した。公演前に取材に応じた石川は、今も多くのファンに愛されている「まちぶせ」について「今でも私の背中を押