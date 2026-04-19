◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）阪神の藤川球児監督（45）は、アクシデントで緊急降板となった伊原陵人投手（25）について「下肢ですね。下肢の違和感になると思います。あとは明日、明後日…どれだけの症状かは今はわかりません。重いか、軽いのかも」と語った。2回1死一、二塁とされたところで投手コーチが間を取るためにマウンドへ向かったが、その後にベンチからトレーナーも駆け付けた。そのまま