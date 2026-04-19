人気キャバ嬢・ゆいぴす（24）が19日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「給料をあげるべき」だと思う職業について語った。実業家・溝口勇児氏はYouTube番組「REAL CAREER」に出演した際、志願者の年収が400万円だと聞かされると「君たちの年収は、キャバ嬢であるゆいぴすが1日で稼いじゃう金額なんですけど。どう思いますか?」と問いかけた。そこで志願者が「ゆいぴすさんが優秀なのは分かります。ただ別に400万円っていう