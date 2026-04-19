SiMが、アーティストマネジメント事務所「ミミカジル」への移籍を発表した。マキシマム ザ ホルモンの所属事務所として周知されているミミカジル。今回の電撃移籍に際し、SiMのフロントマン・MAHからは「更に上を目指し、新たな挑戦もする」ための選択であること、またミミカジル裏ボス・筒美ツツ a.k.a マキシマムザ亮君からは「同じライブシーンを戦い抜くライバル、そして戦友」という関係性は変わらないことを明言するコメント