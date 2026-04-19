SiMが、アーティストマネジメント事務所「ミミカジル」への移籍を発表した。

マキシマム ザ ホルモンの所属事務所として周知されているミミカジル。今回の電撃移籍に際し、SiMのフロントマン・MAHからは「更に上を目指し、新たな挑戦もする」ための選択であること、またミミカジル裏ボス・筒美ツツ a.k.a マキシマムザ亮君からは「同じライブシーンを戦い抜くライバル、そして戦友」という関係性は変わらないことを明言するコメントが出されている。

新曲「FiVE TiMES DEAD」リリース、初の春開催となった主催フェス＜DEAD POP FESTiVAL 2026＞の大盛況も記憶に新しい中、明日4月20日からは「実験」と題した全国ツアーをスタートするSiM。ミミカジルとの化学反応に目が離せないところだ。

■配信シングル「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」

2026年4月1日(水)リリース

配信リンク：https://sim.lnk.to/FiVETiMES

■ツアー＜THE EXPERiMENT TOUR 2026＞

4月20日(月) 静岡・浜松窓枠

open19:00 / start19:30

4月22日(水) 兵庫・神戸太陽と虎

open19:00 / start19:30

4月27日(月) 愛媛・松山W STUDIO RED

open19:00 / start19:30

4月29日(水/祝) 鹿児島CAPARVO HALL

open19:00 / start19:30

4月30日(木) 佐賀GEILS

open19:00 / start19:30

5月07日(木) 埼玉・HEAVEN’S ROCK熊谷VJ-1

open19:00 / start19:30

5月11日(月) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

open19:00 / start19:30

6月12日(金) 滋賀U☆STONE

open19:00 / start19:30

6月16日(火) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

open19:00 / start19:30

6月18日(木) 広島クラブクアトロ

open19:00 / start19:30

6月22日(月) 香川・高松festhalle

open19:00 / start19:30

6月23日(火) 京都・KYOTO MUSE

open19:00 / start19:30

6月25日(木) 石川・金沢EIGHT HALL

open19:00 / start19:30

7月01日(水) 岐阜club-G

open19:00 / start19:30

7月03日(金) 福井SNOT

open19:00 / start19:30

7月08日(水) 北海道・札幌ペニーレーン24

open19:00 / start19:30

7月10日(金) 北海道・苫小牧ELL CUBE

open19:00 / start19:30

7月12日(日) 青森・八戸For me

open19:00 / start19:30

7月14日(火) 秋田CLUB SWINDLE

open19:00 / start19:30

7月15日(水) 岩手・盛岡club Change WAVE

open19:00 / start19:30

7月17日(金) 福島・郡山Hipshot Japan

open19:00 / start19:30

7月28日(火) 富山SOUL POWER

open19:00 / start19:30

7月30日(木) 長野CLUB JUNK BOX

open19:00 / start19:30

8月03日(月) 東京・Spotify O-EAST

open18:30 / start19:30

※全公演ワンマン

※全公演1曲以上の新曲を演奏

※19:30開演／演奏時間は約60〜70分間予定

▼チケット

￥5,500(税込) ※一般発売中

※入場時別途ドリンク代必須

※お1人様4枚まで

※6歳以上有料(保護者1名につき6歳未満のお子様1名同伴可)