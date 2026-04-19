サッカーの明治安田J2J3百年構想リーグで、モンテデイオ山形は19日、ホームでヴァンラーレ八戸と対戦。1対0で競り勝ち3連勝を飾りました。八戸をホームに迎えた白のユニフォームモンテディオは、前半5分、岡本のパスを受けた高橋がシュート。こぼれ球に反応した国分がゴール左に押し込みさい先よく先制します。結局、これが決勝点となり1対0で勝利。今シーズン2度目の3連勝