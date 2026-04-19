日本テレビ系『笑点』（毎週日曜後5：30）が12日に放送され、座布団運びの山田隆夫が欠席した。【写真】『笑点』山田隆夫欠席で代役を務めた春風亭昇りん前回に続き、石川県加賀市からの収録放送。三遊亭小遊三、春風亭一之輔、林家たい平、立川晴の輔、三遊亭好楽、桂宮治の順にあいさつし、春風亭昇太が「そして座布団運びなんですが、きょうは山田さんがおやすみということで、僕の弟子、昇りんにお願いします！」と、春