『笑点』座布団運び「なんか違う人がやっててびっくり」…山田隆夫が欠席、代役登場 「大丈夫かな？」の声も

『笑点』座布団運び「なんか違う人がやっててびっくり」…山田隆夫が欠席、代役登場 「大丈夫かな？」の声も