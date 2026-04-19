『笑点』座布団運び「なんか違う人がやっててびっくり」…山田隆夫が欠席、代役登場 「大丈夫かな？」の声も
日本テレビ系『笑点』（毎週日曜 後5：30）が12日に放送され、座布団運びの山田隆夫が欠席した。
【写真】『笑点』山田隆夫欠席で代役を務めた春風亭昇りん
前回に続き、石川県加賀市からの収録放送。三遊亭小遊三、春風亭一之輔、林家たい平、立川晴の輔、三遊亭好楽、桂宮治の順にあいさつし、春風亭昇太が「そして座布団運びなんですが、きょうは山田さんがおやすみということで、僕の弟子、昇りんにお願いします！」と、春風亭昇りんを紹介した。
昇りんは「実家は山形県のりんご農家、りんごのりんで昇りんと申します」とあいさつした。
SNSでは「山田さん、今週もお休みだな」「久しぶりに笑点見たらや、山田くんがいない！」「なんか違う人がやっててびっくり」「また山田さんお休みか、大丈夫かな？」など、多数の声が寄せられている。
【写真】『笑点』山田隆夫欠席で代役を務めた春風亭昇りん
前回に続き、石川県加賀市からの収録放送。三遊亭小遊三、春風亭一之輔、林家たい平、立川晴の輔、三遊亭好楽、桂宮治の順にあいさつし、春風亭昇太が「そして座布団運びなんですが、きょうは山田さんがおやすみということで、僕の弟子、昇りんにお願いします！」と、春風亭昇りんを紹介した。
昇りんは「実家は山形県のりんご農家、りんごのりんで昇りんと申します」とあいさつした。
SNSでは「山田さん、今週もお休みだな」「久しぶりに笑点見たらや、山田くんがいない！」「なんか違う人がやっててびっくり」「また山田さんお休みか、大丈夫かな？」など、多数の声が寄せられている。