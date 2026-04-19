「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）阪神が中日に逆転勝ちし、今季４度目の３連勝。対中日には開幕から６連勝で、１リーグ時代を含めて球団史上初となった。今季、デーゲームでは７勝１敗。連投の湯浅が今季早くも３勝目。六回、近本の右前適時打が決勝打で、七回には佐藤輝がバックスクリーンに５号アーチを放った。試合は序盤から荒れた展開になった。先発の伊原が初回に２点を失うと二回、１死一、二塁のピンチを招