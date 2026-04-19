「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）

阪神が中日に逆転勝ちし、今季４度目の３連勝。対中日には開幕から６連勝で、１リーグ時代を含めて球団史上初となった。今季、デーゲームでは７勝１敗。連投の湯浅が今季早くも３勝目。六回、近本の右前適時打が決勝打で、七回には佐藤輝がバックスクリーンに５号アーチを放った。

試合は序盤から荒れた展開になった。先発の伊原が初回に２点を失うと二回、１死一、二塁のピンチを招いたところでトレーナーに付き添われながら緊急降板。最終的に１回１／３を５安打４失点だった。二回、石伊に逆転２ランを浴び、続くボスラーに死球を与えた。

ここで細川に中前打を許した直後に安藤投手コーチがマウンドへ。その際、体の異変を訴えたとみられトレーナーもマウンドへ。その後、付き添われながらベンチへさがり、藤川監督は２番手に石黒を告げた。初回に１４０キロ台中盤が出ていた球速が、二回に入ると１３０キロ台中盤まで減速するなど、何らかのアクシデントがあったとみられる。

伊原は降板後、「（状態については）僕から言えることはありません。マウンドに上がっている以上は…逆転してもらったのにこういう形になってしまって、申し訳なかったです」と話した。

一方、打線は好調続く上位打線が粘りを見せた。初回、２点を先制された直後の攻撃で、近本が遊撃内野安打で出塁。１死後、森下が左翼線を破る適時二塁打を放った。続く佐藤テルは３−１から、スプリットをすくい上げると、バットの先で捉えた打球が大きな弧を描く。浜風にも乗った打球は中堅フェンスに直撃。あと数センチ高ければ本塁打だったが、森下が生還して試合を振り出しに戻した。

２点を追う五回には佐藤輝の左犠飛、大山の左前適時打で同点。試合を振り出しに戻した。六回には２死三塁から近本が右前適時打で勝ち越しに成功。七回には代わった根尾に対し、佐藤輝がバックスクリーン弾を放つ。３試合ぶりの５号ソロでトドメを刺した。奪ったリードを無失点リレーで守った。