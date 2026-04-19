アイスホッケー男子日本代表（世界ランキング20位）が5月に開催される世界選手権に向け韓国代表と強化試合（The Asia Classic Ice Hockey〜日韓代表戦）を18日、19日と2日連続で行った。【写真を見る】アイスホッケー男子日本代表、日韓戦で2連勝小林斗威が27歳バースデーゴールで2得点 ！ 世界選手権に向け弾み初戦（東京都西東京市）をペナルティショット戦の末に制した日本、19日に行われた第2戦（神奈川県横浜市）ではゴール