【モデルプレス＝2026/04/19】AKB48の伊藤百花が4月19日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】可愛すぎる22歳AKB新センター「漫画キャラのよう」“二次元級”ショーパン美脚ショット◆伊藤百花、美肌輝くオフショルワンピ姿で「GirlsAward」出演報告伊藤は「Girls Award 2026 S／Sありがとうございました！！！」とつづり、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体