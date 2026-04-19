AKB48新センター・伊藤百花、美肌輝くオフショルワンピ姿披露「透明感がすごい」「天使みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】AKB48の伊藤百花が4月19日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】可愛すぎる22歳AKB新センター「漫画キャラのよう」“二次元級”ショーパン美脚ショット
伊藤は「Girls Award 2026 S／Sありがとうございました！！！」とつづり、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」への出演を複数枚の写真と共に報告。チェリー柄が散りばめられた、華やかなフリルのオフショルダーワンピース姿を公開した。
さらに、「素敵なコンセプトで溢れていて幸せでした 3回目のランウェイで緊張しましたが、また出演できるように頑張ります」とイベントを振り返り、「そして春夏のお洋服のモチベーションが上がったよ」と、心境を記している。
この投稿には「オフショル似合いすぎ」「天使みたい」「お肌が真っ白で透明感がすごい」「最高に可愛い」「どんどん綺麗になってる」「お疲れさま」といった声が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、最新67thシングル「名残り桜」のセンターに選ばれた。（modelpress編集部）
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◆伊藤百花、美肌輝くオフショルワンピ姿で「GirlsAward」出演報告
伊藤は「Girls Award 2026 S／Sありがとうございました！！！」とつづり、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」への出演を複数枚の写真と共に報告。チェリー柄が散りばめられた、華やかなフリルのオフショルダーワンピース姿を公開した。
◆伊藤百花の投稿に反響
この投稿には「オフショル似合いすぎ」「天使みたい」「お肌が真っ白で透明感がすごい」「最高に可愛い」「どんどん綺麗になってる」「お疲れさま」といった声が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、最新67thシングル「名残り桜」のセンターに選ばれた。（modelpress編集部）
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