ボーイズグループSHINHWA（神話）のイ・ミヌが、在日コリアンのシングルマザー、イ・アミと結婚した。豪華なゲストたちが席を埋め尽くした。去る4月18日、韓国で放送されたKBS 2TVのバラエティ番組『家事をする男たち』シーズン2では、イ・ミヌとイ・アミの結婚式がついに執り行われた。【写真】ソン・スンホン、ファンの結婚式にも参加授かり婚で、先に子供が誕生した夫婦は、長女リアちゃんの特別養子縁組を経て、2025年12月に次