韓国軍合同参謀本部は19日、北朝鮮が同日午前6時10分ごろ、咸鏡南道・新浦（シンポ）一帯から日本海（東海）に向けて短距離弾道ミサイル数発を発射したと発表した。ミサイルは約140キロ飛行したという。詳細な性能や種類については日米韓で分析を進めている。発射地点とされる新浦は、北朝鮮最大の潜水艦基地が所在する地域で、潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）関連施設が集中している。北朝鮮が同地域から弾道ミサイルを発射するの