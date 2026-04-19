女優・松田美由紀(64)が19日、自身のインスタグラムを更新。「終の住処」候補と考えいる場所を明かした。松田は「宮古島に、土地を探しにふらっと行きました。終の住処？（笑）」とし、将来的な移住を検討しているとした。「宮古島は不動産が、めちゃくちゃ高くて、ワンルームは東京より高かったりします」というものの、「しかし、宮古島に恋しています。自然も人も素晴らしい。毎日こんな美しい自然を見て生活できたらサイ