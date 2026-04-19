19日の早朝、福井県福井市内に住む19歳の男が、知人の家に押し入り、顔をなぐるなどの暴行を加えた疑いで逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、福井市内に住む自称アルバイト従業員の19歳の男です。警察によりますと、男は19日午前5時ごろ、福井市内の知人男性の家に押し入り「金を出せ、殺すぞ、お前」などといって、知人に暴行を加えたということです。被害にあった男性の通報で、男は逮捕されました。知人の男性は