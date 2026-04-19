◇第86回皐月賞芝2000メートル（2026年4月19日中山競馬場）重賞勝ち馬9頭、有力馬がズラリそろった牡馬クラシック第1弾G1「皐月賞」は1番人気のロブチェンがコースレコードを0秒1更新する1分56秒5で制し、ホープフルSに続く2つめのG1制覇を飾った。2着には4番人気のリアライズシリウス、3着には9番人気のライヒスアドラーが入った。武豊は、騎乗したロードフィレールが17着に終わり、「1、2角でずっと引っかかって悪いリ